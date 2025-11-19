«Серьезное испытание»: модель Яровская рассказала о разрыве с певцом Левкиным

Бывшая возлюбленная скончавшегося от рака певца Левкина, модель Алиса Яровская впервые рассказала об их расставании в 2010 году: по ее словам, основной причиной стали деньги, сообщает «Царьград» .

С началом болезни доход артиста перестал соответствовать запросом его избранницы, и девушка сейчас честно признается в своей меркантильности: она привыкла к определенному уровню жизни, а продолжать отношения из-за жалости не хотела. Она также не выбирала жить с чувством вины и постоянно сравнивать себя с бывшей женой Левкина, также покинувшей певца из-за онкологии.

Однако уже спустя год музыкант женился в четвертый раз на театральной актрисе Марусе Ичетовкиной, а Яровская была искренне рада этому событию.

Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года на 58 году жизни после продолжительной болезни. Прощание с экс-солистом «На-На» состоялось на Троекуровском кладбище.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.