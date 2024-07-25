«Серебряные виртуозы» со всего Подмосковья собрались в Домодедово

В домодедовском парке «Елочки» участники проекта «Активное долголетие» показали свое мастерство игры на музыкальных инструментах. Областной фестиваль «Серебряные виртуозы» в шестой раз собрал представителей серебряного возраста Подмосковья на одной сцене, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По решению жюри в гала-концерте приняли участие 12 лучших ансамблей.

Открыл гала-концерт домодедовский инструментальный ансамбль «Барский сад». Семейный ансамбль Александра и Марины Белослудцевых стал победителем пятого областного фестиваля «Серебряные виртуозы» в Серпухове.

В рамках фестиваля проходил отборочный тур, в ходе которого все участники отправили заявки и предоставили видеозаписи своих выступлений.

Всего было представлено более 25 конкурсных произведений игры на саксофоне, барабанах, трубе и аккордеоне, скрипке, губной гармошке, пианике и даже на ханг-глюкофоне.

Посетители праздника музыкальных талантов приняли участие в интерактивных мастер-классах, рисовании, изготовлении броши. Организаторы провели мастер-класс по игре на музыкальных инструментах и ярмарку изделий ручной работы. Танцевальный коллектив «Дролечки» под управлением Ольги Зоря провели мастер-класс по разновидностям польки.

Специалист по социальной работе и руководитель ансамбля ложкарей «Задоринки» Наталья Нечкасова из г. о. Коломна поделилась эмоциями о фестивале.

«В Домодедово очень тёплый приём, праздничная атмосфера, организация фестиваля на высоком уровне, регистрация простая, комнаты для переодевания и репетиций. Я в восторге от красоты парка „Елочки“. Мы много репетируем и очень старались пройти отборочный этап. Обучение игре на ложках в нашем возрасте дается нелегко, но коллектив называется „Задоринки“ и поэтому мы не должны унывать и выступим виртуозно», — рассказала Наталья Нечкасова.

Лучшие из лучших ансамблей приняли участие в финальном концерте из городских округов Подмосковья: Коломна, Домодедово, Королев, Ленинский, Бронницы, Чехов, Балашиха и других. Все коллективы наградили памятными кубками и дипломами.

«Сейчас в Подмосковье 66 клубов „Активного долголетия“, а число участников приближается к 400 тысячам человек. Напомню, что вступить в „Активное долголетие“ могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.