Съемки пяти международных кинопроектов пройдут в Москве в 2025 году

Москва закрепляет за собой статус одного из международных центров развития киноиндустрии. В 2025 году в столице пройдут съемки пяти кинопроектов, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

«Съемки пройдут в кинопарке „Москино“ и на других площадках города. В производстве фильмов примут участие представители Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна. В сотрудничестве заинтересованы компании еще из 10 государств, среди которых Белоруссия, Китай, Турция и Индонезия. С ними уже ведутся переговоры», — рассказала заместитель мэра в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Один из примеров взаимодействия кинематографистов — индийская лента «Величайший всех времен», снятая в 2024 году. Некоторые ее сцены снимали на Патриаршем мосту, Манежной и Театральной площадях. Особую роль в съемках сыграла платформа «Москино».

В прошлом году показы отечественных картин проходили за рубежом. Например, фильмы «Либерея: охотники за сокровищами», «Сердце Пармы», «Вызов», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок» в рамках Московского фестиваля кино увидели жители Паттайи, Бангкока и Пхукета.

Особой популярностью на рынке пользуются работы столичных мультипликаторов. Свои проекты они показали в китайском городе Ханчжоу на Международном фестивале мультфильмов и анимации. Итогом показов стало соглашение сразу трех компаний с партнерами из КНР о производстве детской анимации.

Развитие кинопарка «Москино»

Развивается и инфраструктура. В 2024 году запустили первую очередь кинопарка «Москино», где построено 18 натурных локаций и 4 павильона для съемок. Их посетили делегации из разных стран, в том числе известный сербский режиссер Эмир Кустурица, который решил снимать здесь свой проект.

Его и других специалистов особенно впечатлило наличие огромного количества декораций для съемок разных исторических эпох. На территории также есть гостиница, склады, музей техники, админкорпус, образовательный центр.

Крупные международные события

В 2024 году в столице прошла Московская международная неделя кино. На мероприятии состоялись мастер-классы, экскурсии и кастинги, можно было посмотреть фильмы и послушать лекции. Отраслевые компании, продюсеры и сценаристы из 47 стран присоединились к деловой программе. Итогом стало подписание соглашения правительством Москвы с партнерами из Индии, ОАЭ, Египта и Мексики.

В рамках акции «Ночь кино» показали работы авторов из десяти стран. В 2024 году также состоялся Международный конкурс видеороликов о городах WowMoscow — всего подано 294 заявки из 12 стран. Победу одержала Индонезия.

В конце года состоялась Московская международная неделя креативных индустрий, которая объединила дизайнеров, руководителей киностудий, издателей и других экспертов. Для юных кинолюбителей сотрудники креативного пространства «Кинокампус Горького» провели цикл киноэкспедиций. Дети учились сценарному и актерскому мастерству, режиссуре и ораторскому искусству в Казахстане, Турции, Армении и других странах. После поездок они сняли короткометражные картины, которые показывали на международных кинофестивалях.