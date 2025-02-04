Съемки 632 проектов согласовали через платформу «Москино» за год

Киноплатформа «Москино» в 2024 году стала эффективным инструментом для организации разнообразных съемок в столице. На городских улицах, дорогах и в популярных парковых зонах, таких как «Сокольники», Измайловский парк и «Ростокинский акведук», было реализовано 632 различных проекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Особым достижением стало первое согласование съемок иностранного фильма — индийской картины «Величайший всех времен». Платформа обеспечила поддержку широкого спектра медиапродукции: от художественных и документальных фильмов до телевизионных проектов и музыкальных видеоклипов.

Собянин отметил, что благодаря новым возможностям, внедренным в прошлом году, создатели контента теперь могут получать разрешения на проведение самых разных видов съемок в городском пространстве через единую систему.

За прошедший год киноплатформу «Москино», отмеченную престижными наградами, посетило более полумиллиона уникальных пользователей. Платформа предоставляет широкий спектр услуг: зрители могут приобретать билеты на мероприятия кинопарка и регистрироваться на бесплатные кинопоказы, в то время как профессионалы киноиндустрии получают доступ к бронированию локаций, подбору костюмов и реквизита, а также информации о доступных мерах поддержки.