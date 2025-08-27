Семья Брюса Уиллиса отправила его жить в другой дом из-за ухудшающейся деменции

Семья известного актера из США Брюса Уиллиса отправила его жить в отдельный дом, где за ним будут круглосуточно следить врачи. Такое решение было принято из-за ухудшающегося здоровья звезды на фоне деменции — стало известно, что артист потерял способность говорить, сообщает Ura со ссылкой на телеканал ABC.

Жена Уиллиса, Эмма Хеминг, считает, что мужчина был бы не против такого решения семьи. Актер хотел бы, чтобы его дочки жили в доме, который соответствует их потребностям, а не его.

В марте 2022 года Уиллис ушел из шоу-бизнеса. У него нашли афазию, которая плохо воздействует на его мозг. Артист частично узнает членов семьи.

Уиллис будет жить в одноэтажном строении. Его специально оборудовали для артиста. Он сможет удобно ходить по дому. Также там созданы условия для минимизации шумовых раздражителей. Они могут вызывать дискомфорт у людей с лобно-височной деменцией.