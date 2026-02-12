Семинар по работе библиотек в детских школах искусств прошел в Одинцово

Семинар «Организация работы библиотек в детских школах искусств» состоялся 11 февраля в Одинцовской библиотеке семейного типа № 2. Специалисты обсудили современные подходы к развитию библиотечного дела, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие профессионалы библиотечного дела из Одинцовского городского округа. Семинар был посвящен новым направлениям развития библиотек в детских школах искусств.

Специалисты «Библиотечно-информационного и методического центра Одинцовского городского округа» поделились опытом с коллегами. Участники обсудили требования к ведению документации, особенности учета книжного фонда и эффективные методы работы с читателями.

Особое внимание уделили практическим вопросам, что позволило участникам получить полезные знания для дальнейшей работы. Обсуждение прошло в формате живого диалога, где каждый мог задать вопросы и получить профессиональные рекомендации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.