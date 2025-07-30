Семен Спивак рассказал о театре, Петербурге и секрете успеха

Режиссер и народный артист России Семен Спивак рассказал о значении молодежного театра на Фонтанке, особенностях работы с актерами и своем отношении к Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Семен Спивак, художественный руководитель молодежного театра на Фонтанке, отметил, что для него театр — это не только место работы, но и источник вдохновения. Он подчеркнул уникальность расположения театра в саду, сравнив его с лондонским Ковент-Гарденом, и рассказал о традиции тереть нос бронзовому ангелу на логотипе театра на удачу.

Режиссер поделился воспоминаниями о детстве в Черновцах, учебе в инженерно-экономической академии и первых шагах в профессии. По его словам, любовь к театру появилась после знакомства с критиком Юрием Смирновым-Несвицким, который открыл для него мир сцены.

Спивак рассказал о сложностях режиссерской профессии, необходимости постоянно искать индивидуальный подход к каждому артисту и важности репетиций перед спектаклями. Он сравнил работу актеров с музыкантами симфонического оркестра, подчеркивая, что «на спектакли тоже оседает пыль — психологическая и идеологическая, которую нужно убирать».

Говоря о критике, режиссер отметил, что важно отличать честную оценку от предвзятости, а успех, по его мнению, заключается в том, чтобы создавать постановки, которые волнуют зрителей. Он также поделился своим взглядом на Петербург, отметив особую атмосферу города и его влияние на творческую жизнь.

Семен Спивак считает, что счастье — это любовь и умение беречь близких. Он подчеркнул, что мечтать опасно, ведь можно обмануть себя и ничего не сделать, а секрет успеха видит в искренности и умении трогать сердца людей.

Мастерская Семена Спивака в Российском государственном институте сценических искусств воспитала четыре поколения выпускников. Первый спектакль его студентов — «Крики из Одессы» — до сих пор идет на сцене молодежного театра на Фонтанке.