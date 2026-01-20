Семейный спектакль «Страшные-страшные сказки» покажут в Мелихове 25 января

Мелиховский театр «Чеховская студия» представит 25 января семейный спектакль «Страшные-страшные сказки» в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановку подготовил режиссер Кирилл Лоскутов. Спектакль основан на русских народных сказках из собрания Александра Афанасьева, который считал сказку поэтическим созданием народа, не терпящим уклонений от добра и правды.

Зрители вместе с героями отправятся в путешествие, где познакомятся с разными сказочными персонажами и преодолеют страхи. На сцене оживут знакомые образы, а борьба добра со злом завершится наградой для тех, кто выбирает честность и смелость.

Начало спектакля в 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.