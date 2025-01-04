Семейный фестиваль «Время чудес» состоится в Коломне

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Окунуться в атмосферу волшебства и закупиться уникальными товарами можно будет на семейном фестивале «Время чудес», который пройдет в Арт-квартале «Патефонка», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Производители и ремесленники из Подмосковья и всей России порадуют гостей 4 и 5 января с 12:00 до 19:00. Здесь вы сможете приобрести подарочные наборы, ватные игрушки ручной работы, вещи для домашнего декора, сувенирную продукцию и многое другое!

Что вас ждет?

— Ярмарка фермерских продуктов

- Арт-ярмарка дизайнерских подарков

— Зимние фотозоны для ваших ярких моментов

— Новогоднее кафе с сладостями

И это еще не все!

— Мастер-классы для всей семьи, где вы сможете проявить свою творческую сторону, изготовив елочные игрушки, декоративные свечи и даже вкусные трайфлы!

— Сказочные программы с аниматорами и аквагримом для самых маленьких!

— А в завершение — розыгрыш призов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.