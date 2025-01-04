Семейный фестиваль «Время чудес» состоится в Коломне
Фото - © Арт-кварта "Патефонка"
Окунуться в атмосферу волшебства и закупиться уникальными товарами можно будет на семейном фестивале «Время чудес», который пройдет в Арт-квартале «Патефонка», сообщили в пресс-службе местной администрации.
Производители и ремесленники из Подмосковья и всей России порадуют гостей 4 и 5 января с 12:00 до 19:00. Здесь вы сможете приобрести подарочные наборы, ватные игрушки ручной работы, вещи для домашнего декора, сувенирную продукцию и многое другое!
Что вас ждет?
— Ярмарка фермерских продуктов
- Арт-ярмарка дизайнерских подарков
— Зимние фотозоны для ваших ярких моментов
— Новогоднее кафе с сладостями
И это еще не все!
— Мастер-классы для всей семьи, где вы сможете проявить свою творческую сторону, изготовив елочные игрушки, декоративные свечи и даже вкусные трайфлы!
— Сказочные программы с аниматорами и аквагримом для самых маленьких!
— А в завершение — розыгрыш призов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.