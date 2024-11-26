Семейный фестиваль «ДоброФильмы» пройдет в Королеве 29 ноября

Семейный анимационный фестиваль «ДоброФильмы» состоится впервые в Королеве. 29 ноября в 12:00 всех желающих приглашают посмотреть кино в молодежном центре «Космос» по адресу: ул. Гагарина, 19, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе покажут работы профессионалов киноиндустрии и студентов ВГИКа, а также состоится встреча с режиссером фильма «Блокадные сказки Серафимы» Милой Ханзиной и режиссерами фильма «Разыскивается Я» Анной Рыбиной и Анастасией Некрасовой.

В этот день взрослые погрузятся в мир современных душевных и значимых мультфильмов вместе с детьми, узнают секреты создания мультфильма и проведут время в самой теплой атмосфере.

Вход бесплатный (6+).

Организаторами фестиваля выступают: российский режиссер, драматург, креативный продюсер, эксперт в области «Русских волшебных сказок» Мила Ханзина, администрация молодежного центра «Космос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.