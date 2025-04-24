«Сейчас еще повысили»: Роза Сябитова назвала сумму своей пенсии

Размер пенсионных выплат знаменитой телесвахи Розы Сябитовой достигает всего 18 тыс. рублей. Однако звезда не испытывает беспокойства по этому поводу, так как уже давно сформировала личную стратегию финансовой безопасности, сообщает kp.ru .

«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу — откладываю. Мне об этом еще в свое время моя бабушка говорила: „О своей пенсии думай с момента получения первой зарплаты. Рассчитывай только на собственные силы. И складывай яйца по разным корзинам“», — поделилась она.

По мнению Сябитовой, настоящие «инвестиции» — это ее дети. Она вырастила двоих наследников, получивших хорошее образование. Знаменитость считает, именно они будут помогать ей в старости.

Еще телесваха всегда вкладывала средства в бизнес и покупку недвижимости, гарантируя себе обеспеченное будущее. В ее доме есть тренажерный зал, библиотека, спа-зона и гостевые дома — настоящий оазис, который она создала для себя и близких.

В этом году, в преддверии дня рождения звезды, дети поинтересовались, что ей подарить. По словам Сябитовой, она почувствовала огромное удовлетворение от осознания того, что у нее, к счастью, есть все.