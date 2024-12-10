Считавшуюся пропавшей картину Герасимова выставят на ВДНХ в Москве

В новом выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО представят картину Александра Герасимова «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», которую считали утерянной и случайно обнаружили на цокольном этаже павильона № 1 «Центральный» в сентябре 2014 года, говорится на официальном сайте ВДНХ .

Масштабное историческое полотно неожиданно обнаружили на цокольном этаже «Центрального» павильона в 2014 году. Это монументальное произведение, созданное творческой группой художников в 1953 году, изображает важное событие — выступление Сталина перед колхозниками-ударниками на II Всесоюзном съезде. Внушительных размеров картина (11 на 6,75 метров) долгое время считалась безвозвратно утерянной. Руководителем авторского коллектива выступил прославленный живописец Александр Герасимов — обладатель четырех Сталинских премий и звания народного художника СССР.

Картина представляет особую ценность как редкий образец монументальной живописи сталинской эпохи. Полотно, свернутое в рулон, требовало срочной реставрации из-за критического состояния. Для спасения этого уникального произведения специалисты Государственного НИИ реставрации создали специальную технологию восстановления.

Сюжет картины посвящен историческому событию — собранию делегатов на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников, проходившем в середине февраля 1935 года. Художники Горелов, Денисовский, Дрючин, Зенькова и Папикян запечатлели момент, когда участники съезда выступили с инициативой создания в столице масштабной сельскохозяйственной выставки, обратившись к руководящим органам — ЦК ВКП (б) и Совнаркому СССР.

Картина обрела вторую жизнь благодаря тщательной консервации, выполненной на первом этапе реставрации. Реставраторы применили особый клеевой состав, обеспечивающий надежное сцепление всех слоев произведения — от холста до красочного покрытия, что предотвратило разрушение живописи. После очистки от накопившихся загрязнений и полного восстановления полотно займет свое место в галерейном переходе нового ВДНХ ЭКСПО — современного выставочного комплекса.