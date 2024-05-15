Щелковский театр стал участником Всероссийского гастрольно-концертного плана

Щелковский театр включили во Всероссийский гастрольно-концертный план. Для своих гастролей коллектив выбрал две сказки для самых юных театралов и две комедии по произведениям классиков, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

С 15 по 17 мая театр выступит на сцене Камышинского драмтеатра, где будут показаны: «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Маленькая колдунья» О. Пройслера, «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина и «Стакан воды» Э. Скриба.



«В 2024 году нашему театру посчастливилось впервые участвовать в „Больших гастролях“. Это важнейший для всего театрального сообщества проект. Программа имеет огромное значение для всех театров — она расширяет горизонты, дает возможность развития, коммуникации, обмена опытом, а также расширения нашей зрительской аудитории. Огромное спасибо организатору — РОСКОНЦЕРТу. Для гастролей в Камышине подобрана прекрасная программа и репертуар в соответствии с балансом классического и современного театра», — сказала директор Щелковского театра Светлана Хворова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.