Щелковские студенты приняли участие в VI Межрегиональной историко-краеведческой конференции

От Щелковского колледжа структурного подразделения № 3 в ней принял участие студент первого курса группы № 3439 специальности «Сетевое и системное администрирование» Лосев Владимир в секции «История научных открытий, изобретений учёных в области аэродинамики и радиотехники».

Щёлковский студент получил диплом III степени и стал призёром межрегиональной конференции. Владимир выступил с докладом о своей учебно-исследовательской работе «Научные достижения в области радиотехники». Подготовила студента преподаватель Галиуллина Эльвира Сайфуловна.

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