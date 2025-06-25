Щелковские специалисты поделились своим опытом работы на форуме ДШИ

В Липецке завершилась Конференция-форум детских школ искусств Центрального федерального округа. Мероприятие было организовано министерством культуры Липецкой области при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Щелковский округ представили ведущие специалисты сферы: Поташникова Ольга Ивановна — директор Детской музыкальной школы Ольга Поташникова,

директор Детской школы искусств им. Ю. Розума Марина Солдатова и заместитель директора Детской художественной школы Алексей Подрезов.

Они не только приняли участие в форуме, но и выступили с презентацией уникального опыта работы. В рамках выступления коллеги поделились своим опытом работы и навыками по привлечению молодых специалистов в сферу культуры и искусства. Профессиональный диалог, развернувшийся после выступления, вызвал живой интерес у участников форума. Множество вопросов и обсуждений подтвердили актуальность представленных материалов.

Результаты выступления еще раз доказали профессионализм и компетентность команды городского округа Щелково в вопросах развития культурной сферы.

Такие мероприятия играют важнейшую роль в развитии культурной сферы и укреплении профессиональных связей между учреждениями искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.