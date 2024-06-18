Щелковские школьники побывали в «Парке Победы»
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
Учащиеся Медвежье-Озерской школы № 19 посетили «Парк Победы» в Москве в рамках программы «Умные каникулы», передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
В ходе экскурсии ученики прошли несколько этапов «Зарницы», получили «Красноармейские книжки» и памятные призы.
Также ребята посетили новую экспозицию музея Победы «Битва за Москву. Первая победа!». Выставка приурочена к 80-летию Московской битвы Великой Отечественной войны. Она посвящена памяти защитников города и самоотверженному подвигу участников битвы за Москву. Это сражение вошло в мировую историю как яркий пример упорства в борьбе с сильным противником, мужества и военного мастерства.
Всем ребятам было узнать что-то новое из истории страны, никто не остался равнодушным.
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