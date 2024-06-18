Щелковские школьники побывали в «Парке Победы»

В ходе экскурсии ученики прошли несколько этапов «Зарницы», получили «Красноармейские книжки» и памятные призы.

Также ребята посетили новую экспозицию музея Победы «Битва за Москву. Первая победа!». Выставка приурочена к 80-летию Московской битвы Великой Отечественной войны. Она посвящена памяти защитников города и самоотверженному подвигу участников битвы за Москву. Это сражение вошло в мировую историю как яркий пример упорства в борьбе с сильным противником, мужества и военного мастерства.

Всем ребятам было узнать что-то новое из истории страны, никто не остался равнодушным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.