Щелковские долголеты посетили выставку «Нежный возраст»

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Выставка «Нежный возраст» посвящена детству — самому прекрасному периоду в жизни каждого человека. В экспозиции представлены произведения разных жанров, выполненные в различных техниках: из фондов музея и частных коллекций.

Особый интерес вызвала фарфоровая и керамическая скульптура детских образов, созданная на советских заводах. Многие из присутствующих узнали в скульптурах свои детские игрушки и даже те, что бережно хранятся у них дома.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.