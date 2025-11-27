«Счастливый человек»: худрук Музыкального театра в Петербурге отмечает 60-летие

Мастранджело: с детства знал — музыка будет сопровождать меня всю жизнь

Художественный руководитель Музыкального театра им. Федора Шаляпина Фабио Мастранджело в день своего 60-летия рассказал о творчестве, вдохновении и своей работе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Лет с пяти я под руководством своего отца начал играть на фортепиано, и годам к десяти мне стало понятно, что музыка будет сопровождать меня всю жизнь», — сказал Мастранджело.

По его словам, в Петербург он влюбился еще в 1999 году при первом посещении и сразу понял, что именно там он хочет жить, а через несколько лет ему предложили возглавить Мюзик-Холл: сейчас театр носит имя Шаляпина.

Сегодня Музыкальный театр им. Федора Шаляпина работает в очень разных жанрах: от симфонических концертов и мюзиклов до оперетт и серьезных опер. Мастранджело подчеркнул, что лично защищал эту концепцию в комитете по культуре.

В руководстве театром он на первое место ставит качество исполнительского искусства. Себя худрук называет счастливым человеком, а день рождения собирается отмечать на репетициях в театре.

