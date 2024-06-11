Сборная города Видное победила в Летнем Кубке КВН среди команд из Москвы и Подмосковья

Команда КВН «Сборная города Видное» одержала победу в Летнем Кубке, став сильнейшей из 11 команд Москвы и Подмосковья. Игры состоялись 9 июня в Орехово-Зуево. Победителя определили по итогам двух конкурсов, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«В этот день на сцену вышли команды из столицы, Волоколамска, Шатуры, Егорьевска, Коломны, Богородского и Орехово-Зуевского округов. Мы сыграли приветствие и разминку и, не оставив шансов соперникам, увезли домой в Видное заветную награду», — приводятся в сообщении слова капитана команды Ильи Сенчурова.

Он уточнил, что большой вклад в победу Видновской команды внесли дети из вокального коллектива «ПОЙ НА БИС» муниципального Центра детского творчества «Импульс» из Ленинского округа. Кроме того, КВНщики отметили существенную поддержку предпринимательского сообщества округа и сотрудников учреждения по работе с молодежью «Энергия».

«Мы стараемся регулярно участвовать и побеждать в подобных мероприятиях. Каждая победа — результат работы и упорства коллектива. Это позволяет держать команду в игровом тонусе. К тому же для нас важно показывать и доказывать на региональном уровне, что Видновская команда — одна из сильнейших в Подмосковье», — подчеркнул Илья Сенчуров.

Он добавил, что чем больше игр и побед — тем лучше эмоциональный фон и игровая форма КВНщиков. Следующая игра команды состоится в конце августа, это будет Кубок губернатора Рязанской области. А игры четверти финала Центральной Юго-Западной лиги пройдут в сентябре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».