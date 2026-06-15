Сбил дрон, швырял микрофон, целовал баянистку: Гарик Сукачев выступил в Карелии

Гарик Сукачев на музыкальном фестивале в Карелии своими руками сбил дрон, снимавший концерт. По словам зрителей, рокер был нетрезв, сообщает Mash .

Сукачев выступил в финале фестиваля, который проходил на петрозаводском аэродроме «Пески». Зрители отметили странное поведение рокера, который сначала буянил на сцене, а затем решил поохотиться на дрон.

Музыкант несколько раз пытался схватить его и в итоге преуспел, сбив устройство своими руками. Также Сукачев во время концерта швырял микрофон и даже успел поцеловать баянистку.

В какой-то момент музыкант устал, попросил сигарету и закурил прямо на сцене. Затем он швырнул горящий окурок в зрителей.

Отмечается, что изначально хедлайнером финала музыкального фестиваля должен был стать Ваня Дмитриенко, но из-за ограниченного бюджета организаторы пригласили Сукачева.

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