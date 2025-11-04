сегодня в 16:08

Самый дорогой медиатор в мире гитариста Tokio Hotel продают в Москве за 500 тыс

Наиболее дорогой в мире медиатор гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца продают в Москве за 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash .

Медиатором раньше пользовался Каулитц. Поклонница привезла его около 15 лет назад с концерта тура группы под названием Humanoid, который проходил в Сербии.

Фанатка решила продать медиатор. В качестве подарка покупатель получит афишу с того мероприятия.

Tokio Hotel — поп-рок группа из Германии. Ее основали братья Том и Билл Каулитцы в 2001 году в Магдебурге.

