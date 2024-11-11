Самых необычных снеговиков определят в Мытищах

В Мытищах стартовал прием работ на второй фестиваль «Город снеговиков», сообщили в пресс-службе округа.

Конкурс проводит театр кукол «Огниво им. С. Железкина». Участниками могут стать мытищинцы и жители ближнего Подмосковья, детские сады, школы, культурные учреждения. Предусмотрены три категории: индивидуальный участник, малая группа (от 1 до 5 человек), большая группа (от 5 человек и более).

Для участия необходимо сделать своими руками фигуру снеговика размером более 50 см. Фигура может быть выполнена из любых материалов, но выдерживать перепады температуры.

Работы принимают с 7 по 28 ноября в театре кукол «Огниво» им. С. Железкина». Открытие фестиваля состоится 1 декабря в 12.00 в сквере театра.

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