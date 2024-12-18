Самое длинное письмо деду Морозу напишут в Кашире

21 декабря в городском округе Кашира пройдет уникальное мероприятие. Каждый желающий может стать участником акции «Самое длинное письмо Деду Морозу»: напишите письмо главному волшебнику страны в одной из точек — парке Каширы-2, Ожерелья и на набережной. Акция проходит в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику заранее или непосредственно на мероприятии 21 декабря. Макеты возможно получить в одной из трех точек. Позже все рисунки и письма соединим в единое послание. Уверенна, что наше каширское послание понравится Деду Морозу», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Акция стартовала 21 ноября и продлится до 21 декабря.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс Вы можете в тг-канале парка t.me/kashirapark.

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