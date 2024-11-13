Выставка «Эволюция моды» пройдет в Красногорске

В Красногорске с 7 ноября по 14 декабря 2024 года в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово пройдет уникальная выставка «Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие, организованное АНО «Военно-патриотическое воспитание и спорт» при поддержке Фонда Президентских грантов, позволит посетителям совершить увлекательное путешествие во времени и погрузиться в историю моды.

На выставке будут представлены 14 исторических реконструкций и этнографических подлинников костюмов, охватывающих разные исторические эпохи. Самая древняя реплика — женское одеяние каменного века. Посетители также увидят костюмы бронзового века, периода Дьяковской культуры и Средневековья. Коллекция дополнена платьями времен Петра I и Екатерины II, а также костюмами XIX, XX и начала XXI столетий.

Эта выставка не только позволит лучше понять, как менялся женский костюм на протяжении тысячелетий, но и даст возможность оценить мастерство создателей этих шедевров. Посетители смогут увидеть, как менялись ткани, фасоны, украшения и другие элементы костюма, отражающие культурные, социальные и экономические изменения в обществе.

Вход по билетам. Это отличная возможность расширить свой кругозор, узнать больше о истории моды и насладиться красотой и разнообразием женских костюмов разных эпох.

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