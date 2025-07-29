Сагалова развеяла слухи о проблемах с алкоголем у коллеги по «Счастливы вместе»

Дарья Сагалова — о проблемах Юлии Захаровой: точно у нее нет никакой зависимости

Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», прокомментировала слухи о том, что у ее коллеги Юлии Захаровой есть проблемы с алкогольной зависимостью, назвав их не соответствующими действительности, сообщает Газета.ru .

«Точно у нее нет никакой зависимости. Я не готова обсуждать человека за его спиной. Задайте все интересующие вопросы ей лично», — отметила актриса.

Юлия Захарова, полюбившаяся зрителям как Лена Полено в знаменитом ситкоме «Счастливы вместе», недавно отметила свой 45-летний юбилей. Последний ее кинопроект датируется 2019 годом. После этого в прессе стали появляться сообщения о ее закрытом образе жизни, связанным с депрессивным состоянием и злоупотреблением алкоголем.

В 2023 году зрители увидели продолжение сериала «Счастливы вместе», завершившегося 10 лет назад, под названием «Букины». Большинство актеров из первоначального состава вернулись к своим ролям, однако Юлии Захаровой среди них не было.