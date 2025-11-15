С рэпера Гуфа взыщут 9 тыс рублей за неуплату штрафа в Москве

С рэпера Гуфа (Алексея Долматова) мировой судья судебного участка московского района Зюзино взыскал девять тыс. рублей. Музыкант не оплатил штраф, который получил за передвижение по выделенной линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении.

Долматова признали виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»). Его оштрафовали на девять тыс. рублей.

Сначала Гуфа 5 мая оштрафовали на четыре с половиной тыс. рублей по статье 12.16 КоАП России («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») за движение по выделенной линии, предусмотренной для общественного транспорта или такси. Он передвигался с водителем, поскольку был лишен водительских прав.

Срок оплаты штрафа установили до конца июля. Но Долматов его не оплатил.

В сентябре составили протокол по этому факту части 1 статьи 20.25 КоАП. Оплатить задолженность Гуфу нужно будет в течение двух месяцев с момента вступления в силу постановления мирового судьи.

