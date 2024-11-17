С 21 ноября Третьяковка представит отечественные шедевры в павильоне №1 на ВДНХ

Третьяковская галерея с 21 ноября выставит шедевры русских художников, созданные в XX-XXI веках, в павильоне №1 на ВДНХ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка станет первой после того, как была проведена реставрация исторического строения в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Будут показаны экспонаты, которые связаны с историей и периодом возведения павильона «Центральный». Также они затронут имена мастеров, которые трудились на ВДНХ в 1950-е годы прошлого столетия.

На выставке гости увидят картины художников СССР. Среди них Герасимов, Дейнека и Пластов. Также покажут произведения современных мастеров.

Главный акцент будет сделан на скульптуры и монументы. Покажут мозаику, а также картины с тематикой труда и любви к родине. Помимо этого, гости увидят известную композицию «Рабочий и Колхозница» Веры Мухиной, а также другие экспонаты. Посетить экспозицию можно до сентября следующего года.