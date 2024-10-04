Рыкова: кокошники неудобно носить, поэтому они вряд ли войдут в моду

На Московской неделе моды в Манеже обсуждается, что такое русский культурный код, сообщила РИАМО директор по визуалу Ostin, бывший директор моды журналов Cosmopolitan, Marie Claire Анна Рыкова.

«Мы не будем носить кокошники, потому что это просто неудобно», - сказала она.

Рыкова добавила, что мода – это еще и про комфорт. Про современность и актуальность. Современные люди очень пластичны, например, многие мгновенно переобулись в кроссовки, потому что это легко и удобно.

«Когда дизайнер научится переосмысливать, а не брать первоисточник и помещать его без адаптации в современные реалии. Когда он научится переосмысливать, тогда появится наша российская мода с нашим колоритом», - сказала дизайнер.

По ее словам, существует запрос на российские бренды. Российской моде в 1990-е годы не дали шанса. Был Советский Союз и массовое производство, а потом сразу появился Versace.

«Нам не дали шанса тогда, зато у нас появился шанс сейчас. И это хорошо. Так как мы посмотрели на те бренды, которые ушли. Мы знаем, как они устроены. Многие люди пришли из покинувших Россию компаний работать на наши отечественные бренды, начали настраивать процессы в правильную логическую форму», - уточнила дизайнер.

Рыкова также посоветовала набраться немного терпения.

«Стилисты говорят, что у клиента есть запрос на российские бренды, не все знают про них. Но все хотят носить», - сказала она.

Дизайнер отметила, что в России есть интересные модные бренды, как классические, так и с любопытным подходом. Кроме того, по ее словам, в России много национальностей под одним культурным зонтиком и это только помогает быть уникальными.

«Очень многие за рубежом говорят, что это колонизация, мягкая, но колонизация. На самом деле это не так. У нас культурный обмен – это действительно обмен. Как принято было говорить, малые народы заимствуют только русское, но это работает и в обратную сторону тоже», - отметила она.

Рыкова также считает, что Россия уникальна тем, что в ней все перемешано, но органическим путем. Никто никого не колонизировал.

«Та же привязанность к определенным цветам, любовь к определенным орнаментам – все это зависит от конкретного места, где человек родился. Он может быть русским, узбеком, татарином, но если он родился в Калининграде, возможно, он не будет так любить орнаменты и цвет», - объяснила дизайнер.

По ее словам, что в настоящее время существует много конкурсов для дизайнеров на тему культурной идентичности.

«Но пока, когда с молодыми дизайнерами говоришь про культурный код, дети могут показать только Билибина, Врубеля, кокошник и хохлому. Надо над этим работать», - заключила она.

Московская неделя моды проходит в Манеже с 4 по 9 октября.