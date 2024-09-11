«Русское Радио» и самый высокий в мире ресторан BIRDS представляют караоке на высоте

9 сентября в самом высоком в мире ресторане и клубе BIRDS by Vasilchukiсостоится торжественное открытие караоке «Русское Радио». Этот яркий проект подарит гостям возможность почувствовать себя настоящими звездами: исполнить любимые песни так, как это делают артисты во время эфира в студии радиостанции, передает пресс-служба радио.

Самая громкая коллаборация обещает стать одной из самых модных точек столицы в этом году.

С 19 сентября в пространстве Secret Garden запускается зал караоке — теперь все жители и гости столицы могут исполнить любимые русскоязычные песни в одном из красивейших ресторанов Москвы. Пространство оформлено в стиле эфирной студии «Русского Радио» для создания уникальной «радийной» атмосферы. Здесь гости почувствуют себя настоящими vip-персонами, пришедшими на радио, и смогут петь во весь голос! Гостями и исполнителями караоке «Русское Радио» будут также артисты российской эстрады. А возможность исполнения любимых хитов со звездой станет вокальным экспериментом.

В день торжественного открытия первыми в караоке «Русское Радио» споют Ирина Дубцова, Ханна, Natan, IOWA, Денис Клявер, «Фабрика», Мария Зайцеваи другие звезды.

Караоке-вечер сопроводит первоклассная кухня от бренд-шефа Александра Райляна, а градус мероприятия повысит коктейльная карта от шеф-бармена Петра Сороковова.