«Русский вальс»: в Японии овациями встретили оперного певца из Петербурга

В зале Oji Hall в районе Гиндза в Токио состоялся концерт, приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. На нем блестяще выступил оперный певец Михаил Гаврилов из Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Исполнение Гавриловым «Русского вальса» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой встретили в Токио бурными овациями. Открывала мероприятие японская исполнительница, сопрано Миэко Сато — она исполняла романы на стихи Алексея Толстого, Аполлона Майкова и Александра Пушкина, на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Михаил Гаврилов завершал концерт: он также исполнял романы на стихи Пушкина, Толстого, Майкова и музыку Римского-Корсакова и Чайковского.

Фестиваль российской культуры проводят в Японии с 2006 года, в этом году он открылся в апреле. Мероприятие охватило 47 префектур Токио, в его рамках выступили свыше 11 тысяч артистов из России.