Русский дизайн: эксперт рассказал про продвижение отечественной продукции

Президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий заявил, что сегодня, в соответствии с поручением президента России, российские дизайнеры стремятся к формированию моды на все русское, в том числе и за рубежом.

«Благодаря всем этим изменениям в стране и мире, благодаря поставленным задачам на создание новых товаров, сервисов, ресурсов, благодаря в том числе и СВО, мы формируем тренд на моду на все русское и на любовь к России в противовес всему. Это то, что мы сегодня наблюдаем», — сказал Ставицкий в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние десятилетия сформировалось неверное направление на чужие ценности и товары, и только сейчас в России начали понимать чужеродность этой культуры.

До конца 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству и «Российскому экспортному центру» разработать и утвердить программу «Сделано в России»: она будет направлена на продвижение отечественных товаров за рубежом.