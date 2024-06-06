«Русская Медиагруппа» устроила масштабную неформальную вечеринку на ПМЭФ-2024

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Певица Жасмин: вечеринка на открытии ПМЭФ получилась яркой и зажигательной

В день открытия ежегодного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня состоялось самое крупное неформальное мероприятие — вечеринка, организованная «Русской Медиагруппой» в отеле «Лотте Отель», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Гостями вечернего мероприятия форума стали участники деловой программы, которые могли в неформальной обстановке обсудить рабочие вопросы и отдохнуть после насыщенного первого дня ПМЭФ.

«Русская Медиагруппа» собрала на своей вечеринке звездный состав. Перед гостями выступили такие артисты, как Григорий Лепс, Любовь Успенская, Mia Boyka, Hammali & Navai, Жасмин. Роль ведущего мероприятия исполнил популярный на радио Максим Привалов.

«Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория», — поделилась впечатлениями Mia Boyka.

Певица Жасмин отметила, что вечеринка получилась «очень красивой, солнечной, яркой и зажигательной».