«Русская Медиагруппа» подарила праздничный концерт работникам органов внутренних дел

9 ноября в Большом концертном зале гостиницы «Космос» состоялся грандиозный концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Ярким музыкальным праздником организаторы, «Русская Медиагруппа», и звезды выразили свою высокую благодарность работникам органов правопорядка, передает пресс-служба организаторов.

Поддержка людей таких профессий, как медики, военные, то есть тех, кем страна может по праву гордиться, — один из приоритетов «Русской Медиагруппы».

Накануне звезды «Русского Радио» и телеканала RU.TV выступили перед многочисленными гостями: действующими сотрудниками органов внутренних дел, а также их семьями, заслуженными ветеранами, участниками СВО, детьми, женами, сестрами и родителями.

Атмосфера в зале в этот день царила необыкновенная. Звезды с большим трепетом выходили на сцену, отмечая, что такая публика — одна из самых отзывчивых и благодарных, но в то же время и требовательных, тонко чувствующих искренность.

Во время исполнения песни Елены Север «Верните память» в зале транслировали видеосюжет акции «Реквием». Акция состоялась накануне — в День памяти погибших при исполнении сотрудников МВД. Весь зал единым порывом поднялся со своих мест и стоя выражал почтение героям, а такжесоболезнования их близким.

«Клип на эту песню был создан еще летом, — поделилась Елена Север. — Позже появилась другая версия, именно ко Дню памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Предложение выдвинула Ирина Волк. Мы с ней общались на эту тему. Ей очень понравилась эта песня, и она объяснила, что хочет сделать такое видео. Мне кажется, получилось, очень пронзительно, до мурашек. Я благодарна Ирине за такую идею».

Свои песни в этот вечер гостям подарили Лариса Долина, Алсу, Александр Маршал, «Земляне», «Непара», Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Елена Север, Юлия Паршута, Юрий Киселев, Согдиана, Александра Воробьева, Юлия Михальчик, Марк Тишман, Роман Архипов, Александр Запорожец, «123 полк», Татьяна Куртукова и другие исполнители.

Ведущими вечера выступили: актриса, телеведущая, певица Елена Север и популярный ведущий «Русского Радио» Максим Привалов. Они поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и пожелали им и их близким стойкости и мира.

Лариса Долина, одна из первых выступившая на сцене, отметила, что всегда принимает участие в концертах, посвященных Дню полиции.

«Для меня это тоже большой праздник. Поздравляю всех полицейских, всех, кто причастен к этой чрезвычайно сложной, но такой важной профессии, с праздником. Хочу пожелать вам просто долгих лет жизни, долгих лет в профессии. Сил, энергии. Никогда не разочароваться в том, что выбрали именно эту профессию, потому что вы — наша защита, наша опора, мы на вас рассчитываем, вы об этом знаете, и мы, правда, очень ценим то, что вы делаете для нас. С праздником!», — сказала артистка.

Особенным моментом стало вручение денежного сертификата Герою России Ивану Жарскому. Впервые о том, что старший лейтенант, подбивший американский танк, стало известно в мае из уст лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Слова музыканта никогда не расходятся с действиями, награда нашла героя — он получил два сертификата по 500 тысяч рублей. Их вручил Юрий Киселев — за себя и своего брата, певца Владимира Киселева, который не смог присутствовать в этот вечер и лично поздравить Ивана.

Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, стал еще одной яркой страницей в череде патриотических мероприятий «Русской Медиагруппы». Холдинг всегда стремится поддержать свою страну и проявить гражданскую позицию, которая станет примером для многомиллионной аудитории.

«Важно каждый раз напоминать тем людям, кому мы обязаны своей безопасностью, как мы им благодарны. Спасибо вам большое за чувство безопасности, за ту огромную работу, которую вы проделываете», — отметил Юрий Киселев.