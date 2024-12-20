«Русская Медиагруппа» наградила победителей радиоконкурса «Частота»

В этот вечер в футбольном зале VVIP на территории «ВТБ Арены» собралось около сотни гостей. Впервые церемонию вели сразу двое звездных ведущих вечернего шоу на «Русском Радио» — Алла Довлатова и Иван Соловьев.

Открывая торжество, с приветственным словом выступила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

«Для нас каждый „Золотой Граммофон“ — как Новый год, ведь с завтрашнего дня начнется новый отсчет и для артистов, и для нас с вами. Мы рады, что конкурс „Частота“, проводимый в третий раз, поддерживается вами, а нам он помогает улучшать себя и развиваться дальше. Низкий поклон и спасибо вам за это. Сегодня у нас знаменательное событие, во время которого мы будем вручать призы, радоваться друг другу, хвалить и говорить приятные слова», — сказала она.

В этом году к конкурсу было допущено 113 работ со всей России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Кипра.

Победителями конкурса «Частота» — 2024 стали:

Номинация «Ведущий эфира»

1. МАДРИДА

Ведущая музыкального эфира

Радио DFM г. Казань

2. МАРИНА НЕТРЕБА

Ведущая музыкального эфира

Радио Хит FM г. Бишкек (Кыргызстан)

3. АЛЕКСЕЙ ПОПОВ

Ведущий музыкального эфира

Radio Monte Carlo г. Омск



Номинация «Аудиоролик собственного производства»

1. Рекламный ролик «Фабрика Конарева»

Радио MAXIMUM г. Омск

2. Рекламный ролик «Киото Авто»

Радио MAXIMUM г. Томск

3. Рекламный ролик «Керамир»

Radio Monte Carlo г. Тула

Номинация «Информационная рубрика/Новости»

1. Ежедневный выпуск новостей

«Русское Радио» г. Рославль

2. Ежедневный выпуск новостей

«Русское Радио» г. Казань

3. Ежедневный выпуск новостей

«Русское Радио» г. Майкоп



Номинация «Эфирный спецпроект»

1. Ежедневная программа «Сделано со вкусом»

«Русское Радио» г. Лимасол (Кипр)

2. Эфирная игра «Звездный бассейн»

«Русское Радио» г. Екатеринбург

3. Эфирная игра «ДИлимпийские игры»

Радио DFM г. Краснодар

Номинация «Внеэфирный спецпроект/Продвижение станции»

1. Фестиваль «Рыбафест»

«Русское Радио» г. Мурманск

2. Фестиваль воздушных змеев

«Русское Радио» г. Чита

3. Цикл семейных проектов «Русского Радио»

«Русское Радио» г. Сургут

Помимо пяти традиционных номинаций, впервые был вручен «Специальный приз» за качественную, профессиональную работу с форматами «Русской Медиагруппы», а также за новаторство и генерирование нестандартных проектов в продвижении станций. Приз достался холдингу «Омское радио», который получил генеральный директор — Игорь Заверюха.

Абсолютными рекордсменами, завоевавшими максимальное количество наград конкурса «Частота» за три сезона его проведения, стали омичи. Они получили 10 призов за 2022, 2023 и 2024 годы.

По окончании награждения победителей конкурса «Частота» среди партнеров РМГ все его участники перешли в основной зал «ВТБ Арены» на XXIX Церемонию вручения Премии «Золотой Граммофон».