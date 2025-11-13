«Русская красавица» ушла из жизни в 29 лет

В Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая заявили о смерти победительницы всероссийского конкурса «Русская красавица», 29-летней Юлии Рыбаковой, сообщает «Царьград» .

Девушка умерла от осложнений после пневмонии. Заболевание прогрессировало очень быстро, и медики не смогли помочь.

Рыбакова с успехом завершила изучение народной вокальной музыки в колледже, а затем продолжила учебу в Чувашском институте культуры. Получив диплом, молодая артистка активно участвовала в творческой и общественной жизни республики.

Она состояла в Молодежном совете при министерстве культуры региона и являлась представителем арт-кластера «Таврида» в качестве амбассадора. Юлия уделяла большое значение благотворительности, разрабатывая и реализуя проекты для детей с особыми потребностями.

Преподаватели считали ее одной из самых одаренных студенток колледжа за последнее время. Администрация и сотрудники колледжа выразили глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшей артистки.

