Руслан Белый* назвал атмосферу Comedy Club «алкогольно-сигаретной вакханалией»

Он поделился воспоминаниями о том, как в начале его пути, во времена выступлений в Воронеже, участники Comedy Club наведывались в город с частотой один-два раза в месяц. По мнению комика, в тот период проект устанавливал стандарты для всей юмористической индустрии, создавая имидж свободной, раскрепощенной и слегка дерзкой тусовки.

«Comedy тогда задавал тренд кабаре — хорошей, такой алкогольно‑сигаретной вакханалии», — подчеркнул Белый*.

Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что работа в проекте стала для него не только интересным этапом в жизни, но и шансом зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов.