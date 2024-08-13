Руководство «Ленфильма» намерено нарастить кинопроизводство

По словам Суворова, в настоящее время восстановление съемочной деятельности является ключевой задачей для «Ленфильма». Это позволит решить финансовые вопросы студии, загрузить ее производственные мощности и обеспечить стабильную занятость 160 сотрудников, сказал врио генерального директора.

Помимо съемок фильмов, важным источником доходов для «Ленфильма» является его культурно-выставочный центр, доход от которого за 2023 год вырос на 40%, добавил Суворов. Кроме того, прибыль приносит и киноцентр студии с интересной репертуарной политикой.