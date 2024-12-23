Руководитель проекта «Остров фортов» в Кронштадте поделилась планами на будущее

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» поделилась успехами проекта в Кронштадте. Основной задачей на ближайшее время является запуск культурных инициатив, которые должны быть реализованы до конца года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Основное внимание уделяется созданию привлекательной новогодней атмосферы в парке, где художники раскрасят специальные игрушки для большой Морской елки. Кроме того, с 26 декабря планируется отмечать год с момента открытия экспозиции подводной лодки «К-3» в Музее военно-морской славы.

По мнению руководителя, проект оказал значительное влияние на жизнь местных жителей. Он способствовал созданию комфортабельной городской среды, обеспечив новые благоустроенные рекреационные зоны и набережные, которые ранее отсутствовали. Новое общественное пространство — музейно-исторический парк — стало местом для семейного отдыха, занятий спортом и культурных мероприятий, заменив заброшенные и неухоженные территории.

«Для каждого из кронштадтцев проект „Остров фортов“, я уверена, имеет собственный смысл и вызывает свои эмоции», — отметила руководитель.

Важно также, что проект помог сохранить историческое наследие Кронштадта. Известные форты, долгое время разрушавшиеся, теперь адаптируются для использования в современных условиях. Кроме того, обновление транспортной инфраструктуры и инженерных сетей значительно улучшит качество жизни местных жителей, повысив эффективность систем водоснабжения и образования комфортных улиц.

Также проект создает новые рабочие места и открывает возможности для бизнеса и творчества, привлекая больше туристов, что способствует развитию местной экономики. Кронштадт имеет все шансы стать привлекательным местом для жизни и работы благодаря этим усилиям.