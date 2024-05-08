Рудковская: Канье Уэст приедет в Россию осенью

Продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале заявила, что СМИ распространили неверную информацию о летнем визите Канье Уэста в Россию. По ее данным, американский рэпер приедет в страну осенью.

По словам Рудковской, организатор концертов мировых звезд в России Евгений Финкельштейн подтвердил ей, что летом рэпер не планирует приезжать. Для своего визита в Россию он выбрал другую дату.

«А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики», — поделилась продюсер.

Рудковская предположила, что Уэст может попросить российское гражданство. И похвасталась, что первые фото со знаменитостью можно будет получить у нее.