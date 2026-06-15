RT представил сборник «ПоэZия русской зимы» в Артеке

сегодня в 17:25

RT представил поэтический проект «ПоэZия русской зимы» в крымском «Артеке». Мероприятие прошло в рамках акции «Для СВОих друзей».

Со сцены произведения прочитали артековцы и авторы сборника. Среди них были участник СВО поэт Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова, автор из Севастополя Ольга Старушко и другие.

В рамках акции «Для СВОих друзей» дети также мастерили поделки и писали письма бойцам на фронт.

Ранее «ПоэZию русской зимы» презентовали в «Орленке» и «Смене». Фронтовую поэзию услышали около 1 тыс. детей, каждый лагерь получил издания для библиотек.

RT планирует серию таких мероприятий в других детских центрах страны. Ранее телеканал представил сборник «ПоэZия русского лета». Стихотворения для книг отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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