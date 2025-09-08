Стихи из сборников RT прозвучали на концерте «Верю в полную Победу»

Концерт «Верю в полную Победу» прошел в парке «Зарядье», где прозвучали стихи из сборников RT «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы» в исполнении современных поэтов, сообщает RT .

В парке «Зарядье» состоялся концерт «Верю в полную Победу», на котором симфонический оркестр исполнил композиции времен Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия прозвучали стихи из сборников RT «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы».

Перед зрителями выступили поэты Инна Кучерова, Ольга Старушко, Игорь Караулов и Динара Керимова. Дирижер Николай Хондзинский подчеркнул, что искусство, включая музыку и поэзию, отражает не только красоту времени, но и его трагедии.

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» ранее был включен Минпросвещения в список литературы для домашнего чтения школьников 10–11-х классов. В сборник вошли произведения 27 авторов, посвященные конфликту на Украине и событиям СВО. Отбор стихотворений осуществила главный редактор RT Маргарита Симоньян.