Телеканал RT выпустил документальный фильм «Восток. Непокоренный» о военной операции США и Израиля против Ирана и Ливана в 2026 году.

Документальная лента «Восток. Непокоренный» рассказывает о событиях февраля — марта 2026 года на Ближнем Востоке. В центре внимания — операция США и Израиля против Ирана и Ливана.

«В феврале 2026 года США и Израиль начали операцию против Ирана и Ливана. Цель американцев, по их словам, — не допустить создания ядерного оружия в Тегеране. Это нарушит безопасность в регионе. Однако эксперты считают, что это только повод. Истинная причина — желание Вашингтона вторгнуться в Иран и получить его энергетические ресурсы», — отмечается в описании фильма на сайте RT.doc.

Авторами картины выступили Ольга Кирий и Михаил Алаеддин.

