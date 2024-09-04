Рожнов: признание Зарайска культурной столицей поможет развитию турпроектов

сегодня в 10:30

Победа Зарайска в конкурсе на звание культурной столицы 2026 года станет важным событием для всего Подмосковья, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Это не только повысит узнаваемость региона на федеральном уровне, но и послужит почвой для развития новых культурных и туристических проектов», — заявил парламентарий.

По его словам, для жителей это будет еще одним поводом гордиться своей малой родиной, активно участвовать в жизни и развитии города.

Зарайск является номинантом на звание «Культурной столицы 2026 года», которую определят эксперты и жители России. Голосование проходит на портале госуслуг до 1 декабря.

Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.