Рожнов: признание Зарайска культурной столицей поможет развитию турпроектов
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Победа Зарайска в конкурсе на звание культурной столицы 2026 года станет важным событием для всего Подмосковья, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.
«Это не только повысит узнаваемость региона на федеральном уровне, но и послужит почвой для развития новых культурных и туристических проектов», — заявил парламентарий.
По его словам, для жителей это будет еще одним поводом гордиться своей малой родиной, активно участвовать в жизни и развитии города.
Зарайск является номинантом на звание «Культурной столицы 2026 года», которую определят эксперты и жители России. Голосование проходит на портале госуслуг до 1 декабря.
Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.