Рождественские встречи «Свет Вифлеемской Звезды» состоятся в Одинцово 17 января

Театр Натальи Бондаревой подготовил для жителей Одинцово праздничное представление «Свет Вифлеемской Звезды». В программе концерта прозвучат рождественские песнопения и канты в авторском исполнении Натальи Бондаревой, а также музыкальное сопровождение от виртуозных инструменталистов.

Организаторы отмечают, что «Рождественские встречи» — это путешествие в историю Рождества Христова, наполненное музыкой, светом и духовным теплом. В камерной атмосфере зала гости смогут насладиться звучанием живых инструментов и атмосферой праздника.

Мероприятие пройдет 17 января по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 36 (Арт-станция Натальцово). Начало в 19:00. Заказ билетов осуществляется по телефону +7 (909) 644-60-44. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.