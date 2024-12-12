Рождественские традиции русских крестьян и дворянских семей раскроют в Ленинском округе

Свыше 30 новогодних мероприятий пройдут в усадьбе «Горки Ленинские» в декабре и январе. Жителей и гостей Ленинского городского округа ждут «мандариновые дни», 5 километров гирлянд, катание на санях и Рождество в русской избе. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования со ссылкой на источник в музее-заповеднике.

«Одним из главных событий „Нового года в Горках“ станет выставка и семейная мастерская „Мандариновые дни в семье Морозовых“. Гости совершат путешествие в начало XX века и окажутся в знаменитой семье богатейших людей Российской Империи, услышат фамильные легенды, узнают как и почему хранили и передавали традиции зимнего праздника, окунутся в таинственную атмосферу чудес и создадут „Святочный домик“. Выставка будет работать в Южном флигеле усадьбы с 20 декабря по 31 января. Возрастное ограничение 6+», — рассказали в пресс-службе «Горок Ленинских».

В этом году около здания Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» установили новогоднюю елку, украшенную разноцветными огнями и светящимся шатром. Кроме того, на территории всего заповедника впервые включили праздничное освещение. Аллеи около музейных объектов украсили более 10 тысяч лампочек. Они подарят тепло, праздничное настроение и позволят гулять в Ленинском округе допоздна.

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