Рождественские образовательные чтения открылись в Красногорске

Рождественские образовательные чтения стартовали 20 ноября в Красногорске. В церемонии открытия приняли участие 170 школьников, педагогов, руководителей образовательных организаций и представителей духовенства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в Никольском соборе микрорайона Павшинская пойма. В этом году чтения посвящены теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Основная задача — развитие сотрудничества педагогического сообщества с Русской православной церковью в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

В рамках чтений в образовательных организациях Красногорска запланированы встречи педагогов, конкурс открытых уроков учителей Основ православной культуры, квест «Война и вера», конкурс чтецов «Свет Рождества Христова», рождественская акция «Мир спасет доброе дело» и встречи «Задай вопрос священнику».

Организаторы отмечают, что такие мероприятия способствуют формированию духовной культуры личности и расширяют знания учащихся о роли Русской православной церкви в истории страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.