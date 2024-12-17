Рождественская выставка откроется в музейно-выставочном центре Реутова

С 25 декабря по 17 января в музейно-выставочном центре городского округа Реутов будет работать выставка работ участников городского фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства «Чудеса Рождества — 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В камерном выставочном зале МВЦ будут представлены работы юных мастеров и их семей, наполненные волшебством и радостью праздника.

Посетители выставки смогут увидеть удивительные рождественские украшения, оригинальные игрушки, праздничные открытки и другие праздничные атрибуты, созданные руками детей, их родителей или педагогов. Каждая работа пропитана теплом и любовью, а также отражает индивидуальность и фантазию авторов.

Выставка «Чудеса Рождества — 2025» — отличный способ зарядиться праздничным настроением и провести время с семьей. Торжественное открытие состоится 25 декабря в 14:00 по адресу: ул. Победы, д. 2.

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