Российский космонавт с другом-писателем планировали снять фильм про инопланетян

Сегодня свое 85-летие отмечает летчик-космонавт Виктор Савиных. Он рассказал, как однажды хотел снимать фильм со своим другом-писателем об инопланетянах, сообщает сайт MK.Ru .

К такому решению мужчину подтолкнула заметка в одной из узбекских газет. В ней говорилось о том, что Виктор и его коллега Владимир Джанибеков во время миссии по спасению «Салют-7» в 1985 году могли вживую увидеть инопланетян.

Впервые прочитав эту новость, космонавт возмутился распространением неправдивой информации. Но затем он обратился к своему соседу по купе и по совместительству другу-писателю и предложил идею фильма.

«А давай, раз они хотят сказки, придумаем им фильм, где специально разовьем эту тему, скажем: „Да, видели и планеты, и инопланетян!“, — заявил Савиных.

Безусловно предложение было шуточным. В действительности ни Виктор, ни его коллега Владимир инопланетян никогда не видели. В той миссии они выполняли тяжелую работу по спасению обесточенной и неуправляемой космической станции. Свою работу герои выполнили на отлично, «Салют-7» проработал еще шесть лет после починки.