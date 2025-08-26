Российский кинопрокат закрыли для фильмов, пропагандирующих отказ от детей
Фильмам с пропагандой отказа от детей откажут в прокатных удостоверениях
С первого сентября Министерство культуры РФ вводит новый запрет для кинопроката. Согласно приказу ведомства, вступившему в силу, прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения, сообщает РИА Новости.
Это нововведение дополнит собой уже существующий список цензурных ограничений, который включает запрет на пропаганду терроризма, экстремизма, наркотиков, порнографии, насилия, нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Таким образом, российское законодательство продолжает расширять рамки допустимого контента в кинематографе, ужесточая идеологический контроль над культурной продукцией.
Обновлённые правила будут действовать на протяжении шести лет — до 1 сентября 2030 года.