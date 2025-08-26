Российский кинопрокат закрыли для фильмов, пропагандирующих отказ от детей

сегодня в 03:05

Фильмам с пропагандой отказа от детей откажут в прокатных удостоверениях

С первого сентября Министерство культуры РФ вводит новый запрет для кинопроката. Согласно приказу ведомства, вступившему в силу, прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения, сообщает РИА Новости .

Это нововведение дополнит собой уже существующий список цензурных ограничений, который включает запрет на пропаганду терроризма, экстремизма, наркотиков, порнографии, насилия, нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Таким образом, российское законодательство продолжает расширять рамки допустимого контента в кинематографе, ужесточая идеологический контроль над культурной продукцией.

Обновлённые правила будут действовать на протяжении шести лет — до 1 сентября 2030 года.