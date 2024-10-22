Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие» пройдет 8 ноября

Первый российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие» состоится 8 ноября 2024 года. Участники мероприятия обсудят роль народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

Событие включает в себя деловую программу и выставку. Форум станет коммуникационной платформой для обсуждения роли нематериального культурного наследия.

Речь идет о народных художественных промыслах, которые формируют национальный культурный суверенитет и культурный код народов страны. Произведения народного искусства можно будет увидеть на выставке в рамках форума.

Московская область принимает активное участие в сохранении и развитии народных художественных промыслов. Подмосковье представит на выставке лаковую федоскинскую миниатюру, жостовскую роспись, гжель, вербилковский и дулевский фарфор, клинскую елочную игрушку, сергиевопосадскую матрешку и деревянную игрушку, павловопосадские платки.

Гости форума смогут увидеть уникальное дефиле коллекции одежды выпускников и модельеров ФГБУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», созданной в соответствии с технологиями народных художественных промыслов и адаптированной под современные модные тенденции. Коллекцию впервые представят широкой публике.

В форуме примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, министр культуры РФ Ольга Любимова, представители бизнеса и власти, эксперты.

По словам председателя СПП «Иволга» Альфии Петрухиной, русская культура является важной частью национальной объединяющей идеи страны.

«Культурное наследие России велико, и особое место в нем занимают народные художественные промыслы. Сегодня особенно важно не просто сохранить предметы этого искусства в качестве музейных экспонатов, но и сберечь мастерство авторов, обеспечить преемственность профессии и обеспечить уникальным изделиям новую жизнь. Важно, чтобы ценность этой идеи понимали не только представители старшего поколения, но и молодежь», — сказала Петрухина.

Председатель Московского областного регионального отделения союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова отметила, что художественные промыслы — это не просто символ места, где родились и выросли люди, но и важная составляющая культурного кода, которая дает уникальную идентичность и объединяющую силу.

«Народные художественные промыслы сегодня выходят за рамки функции сувенира. Сегодня это входит в нашу жизнь, становится модным и актуальным трендом», — сказала Богдасарова.

Организатором форума выступает СПП «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения союза женщин России и при участии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», ООО «ТД Культура дома», АНО «Центр основ семьеведения и управления домом».

Информацию о российском ежегодном форуме «Культура. Традиции. Наследие» можно узнать на сайте.